Как прошла церемония: великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу своего сына — принца Гийома
Сегодня в Люксембурге происходит величайшее историческое событие — великий герцог Анри отрекается от престола в пользу своего сына, принца Гийома, а титул великая герцогиня теперь будет носить принцесса Стефания — супруга наследника.
Великий герцог Анри и великая герцогиня Мария-Тереза прибыли на церемонию отречения. Великий герцог был одет в военную форму цвета хаки с почестями и наградами, а великая герцогиня выглядела элегантно в платье-накидке цвета марсала с вырезами и туфлях-лодочках на каблуках.
Церемония прошла в Великом герцогском дворце в Люксембурге. Анри официально отрекся от престола, подписав декларацию, а далее последовала церемония приведения к присяге принца Гийома.
Как и его отец, принц Гийом одет в военную форму цвета хаки, а его жена, принцесса Стефания — в сиреневое тюлевое платье с накидкой и эффектные бриллиантовые серьги-люстры, также у нее на запястьях было несколько бриллиантовых браслетов и сделан светлый маникюр, а белокурые волосы собраны в низкую прическу.
На сегодняшней церемонии присутствовали члены королевской семьи Бельгии и Нидерландов. Королева Бельгии Матильда была в бордовом платье, а ее дочь, принцесса Елизавета — выбрала темно-синий наряд и обе были в туфлях на каблуках. Король Филипп был одет в смокинг, как и король Нидерландов Виллем-Александр.
Королева Нидерландов Максима надела осеннее пальто цвета верблюжьей шерсти без воротника поверх темно-зеленого платья с бантом, а ее дочь принцесса Катарина-Амалия выглядела роскошно в рубиново-красном платье и бордовом пальто.
Напомним, ранее мы вспоминали восшествие на престол великого герцога Анри Люксембургского, как это было 25 лет тому назад.