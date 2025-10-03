Великая герцогиня Мария-Тереза, великий герцог Анри, принц Гийом и принцесса Стефания / © Getty Images

Великий герцог Анри и великая герцогиня Мария-Тереза ​​прибыли на церемонию отречения. Великий герцог был одет в военную форму цвета хаки с почестями и наградами, а великая герцогиня выглядела элегантно в платье-накидке цвета марсала с вырезами и туфлях-лодочках на каблуках.

Великая герцогиня Мария-Тереза и великий герцог Анри / © Associated Press

Церемония прошла в Великом герцогском дворце в Люксембурге. Анри официально отрекся от престола, подписав декларацию, а далее последовала церемония приведения к присяге принца Гийома.

Церемония отречения от престола великого герцога Анри в пользу сына Гийома / © Associated Press

Как и его отец, принц Гийом одет в военную форму цвета хаки, а его жена, принцесса Стефания — в сиреневое тюлевое платье с накидкой и эффектные бриллиантовые серьги-люстры, также у нее на запястьях было несколько бриллиантовых браслетов и сделан светлый маникюр, а белокурые волосы собраны в низкую прическу.

Принцесса Стефания (теперь великая герцогиня) и принц Гийом (великий герцог) / © Associated Press

Великая герцогиня Мария-Тереза, великий герцог Анри, принц Гийом и принцесса Стефания / © Getty Images

На сегодняшней церемонии присутствовали члены королевской семьи Бельгии и Нидерландов. Королева Бельгии Матильда была в бордовом платье, а ее дочь, принцесса Елизавета — выбрала темно-синий наряд и обе были в туфлях на каблуках. Король Филипп был одет в смокинг, как и король Нидерландов Виллем-Александр.

Королева Матильда, великая герцогиня Мария-Тереза, король Филипп, великий герцог Анри и принцесса Елизавета / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима надела осеннее пальто цвета верблюжьей шерсти без воротника поверх темно-зеленого платья с бантом, а ее дочь принцесса Катарина-Амалия выглядела роскошно в рубиново-красном платье и бордовом пальто.

Принцесса Катарина-Амалия, великая герцогиня Мария-Тереза, король Виллем-Александр, великий герцог Анри, королева Максима / © Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали восшествие на престол великого герцога Анри Люксембургского, как это было 25 лет тому назад.