Как Путин может выйти из войны "достойно": российский блогер Ника Белоцерковская озвучила единственный вариант

Ника Белоцерковская – российская журналистка, блогер и ведущая, которая родилась в Одессе, живет на юге Франции и поддерживает Украину во время войны.

В недавней беседе с Дмитрием Гордоном Ника рассказала, как российский президент Путин может выйти из ситуации "относительно достойно". По мнению Белоцерковской, единственным выходом для Путина стала бы ситуация, когда бы он вышел на площадь, как офицер и извинился перед народами Украины и России и застрелился. Напомним, примерно так же поступил Адольф Гилтер, только к народу он не вышел, а ушел из жизни по тихому, в своем бункере, вместе с женой Евой Браун.

Гитлер и Путин / Фото: Associated Press

Напомним, в России еще в Марте возбудили уголовное дело против Белоцерковской за так называемые "фейки про действия российской армии". Тогда же украинская певица Оля Полякова поблагодарила подругу за поддержку Украины.

Сегодня Ника поделилась и совместным фото с Олей Поляковой. Образ Белоцерковской, в котором она предстала на фото, буквально кричит о том, что она поддерживает нашу страну всем сердцем.

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