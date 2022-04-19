Как развить психическую стойкость во время войны

Три совета военного психолога.

Нейт Зинсер руководит кафедрой психологии военной академии США в Вест-Пойнте. Его работа — научить военных, как переносить самые плохие условия на поле боя.

Психическая стойкость – это способность переносить стресс с минимальными последствиями, преодолевать жизненные невзгоды, трезво мыслить, не впадать в депрессивные состояния. В кризисные моменты от этого зависит наше выживание. Свою психическую стойкость можно тренировать.

Нейт Зинсер делится военными секретами устойчивости в книге "Уверенный разум". Вот три совета и техники:

Приучайте себя расслабляться по приказу

Возможность по желанию отключить бесконечные мысли в вашем мозге, чтобы вы могли действительно расслабиться, может показаться подарком природы: у некоторых людей просто есть это, а кто-то на это не способен. Но на самом деле это умение, которому можно научиться. Армия уже давно учит солдат спать по команде, а психология предлагает несколько советов, как успокоить свой мозг и расслабиться даже в стрессовых ситуациях.

Зинсер предлагает научиться этим простым, но мощным приемам и привыкнуть их использовать в любых коротких "окнах", которые у вас есть. Даже две минуты глубокого дыхания и расслабления могут быть полезны.

"С глубоким дыханием вы, в сущности, даете отдохнуть своему мозгу и запускаете физиологические изменения: это артериальное давление, частота сердечных сокращений, поглощение кислорода и накопление лактата в крови", — объясняет американский военный.

Не тратьте свою энергию на негатив

Людей с зависимостями учат молитве покоя во время выздоровления: "Дай мне покой принять то, что я не могу изменить, смелость изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы увидеть разницу", — будущих военных в Вест-Пойнте учат тому же.

Зинсер подчеркивает, что отрицательные эмоции, такие как гнев и страх, истощают нашу энергию. Чтобы помочь сохранить свои запасы психических и физических сил, он учит курсантов распознавать, когда негативные эмоции не принесут пользы, и избегать вздохов и нареканий любой ценой.

Наполните свои резервуары

Даже самые выносливые воины не могут иметь психическую (или даже физическую) силу из воздуха. Зато Зинсер учит помнить о том, что нужно сделать, чтобы "наполнить свои резервуары", и держать это в приоритете.

"Делайте то, что вам нужно, чтобы быть эффективным и иметь энергию в неоптимальной среде", — инструктирует он, будь то дополнительный сон или дополнительное время для подготовки к трудной задаче. Зинсер подчеркивает, что это часто значит отказаться от других вещей, восстановление сил должно быть вашим приоритетом.

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