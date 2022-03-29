Как реагировать на агрессию и хейт в соцсетях во время войны

Как реагировать на агрессию и хейт в соцсетях во время войны

Большинство украинцев все еще находятся в состоянии острого стресса.

Психолог, практик транзакционного анализа в области психотерапии Анна Андреева на канале "Психологическая поддержка", рассказывает, что с этим делать?

Этому состоянию присуще так называемое черно-белое или бинарное мышление. Это когнитивное искажение, стремящееся все вещи в мире разделить на хорошие и плохие, правильные и ложные, свои и чужие. Такое мышление является достаточно благоприятной основой для проявления агрессии.

Не считая того, с начала войны каждый проживает целый калейдоскоп эмоций. Это и страх за свою жизнь или жизнь близких людей, и злобу на оккупантов, и отчаяние от осознания собственного бессилия, и тоска по нереализованным планам, и усталость от постоянного напряжения.

Когда такие чувства интенсивны и продолжительны — далеко не каждому удается найти экологический способ прожить их. И тогда они могут трансформироваться в раздражение, сарказм, упреки и, конечно, агрессию.

Любой агрессивный комментарий является скрытым "приглашением" к игре на психологическом уровне. То есть автор комментария обычно бессознательно ожидает ответа, преимущественно отрицательного.

А что делать, чтобы хейтерские сообщения не портили настроение и жизнь?

Есть несколько способов реагирования:

Игнорировать. Любой ответ на агрессию является вступлением в игру. Особенность такой игры в том, что в ней нет победителей. После контакта все участники взаимодействия, скорее всего, будут испытывать неловкость/разочарование/злость, но никак не радость и удовольствие. Лучшим решением есть решение не играть в психологические игры.

Уточнять. Если нет возможности избежать контакта и не вступать в дискуссию, следует уточнять, что именно собеседник имеет в виду. В результате личных особенностей восприятия некоторая информация может восприниматься иначе, чем была озвучена. Нестабильное эмоциональное и психологическое состояние может производить такой эффект. А как уже отмечалось в начале, большинство людей все еще находится в состоянии острого стресса.

Блокировать хейтеров. Если предложенные выше способы не являются действенными в вашем случае и необходимо защищать собственные границы – можно блокировать тех лиц, от агрессии которых вы страдаете. Это нормально.

Универсальной рекомендации нет. Какой из предложенных способов реагирования на хейт наиболее приемлем для вас – решаете именно вы, исходя из конкретных обстоятельств.

Главное, сохраняйте свой покой!

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