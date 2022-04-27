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Как родители могут поддержать детей во время войны: советы психолога

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Как родители могут поддержать детей во время войны: советы психолога

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Во время войны дети испытывают не менее разнообразных эмоций, чем взрослые. И нуждаются в помощи, чтобы адаптироваться.

Психолог Марина Иванова рассказала нам, что спрос на психологическую поддержку вырос. Ведь тот взрослый, который позаботился о себе, сможет помочь и ребенку. Все как и с кислородной маской в салоне самолета, помните. Марина рассказала о реакции детей на события и о том, как на эту реакцию реагировать родителям.

Что может происходить с детьми во время войны

  • Дети могут чаще плакать, реагировать на приступы гнева на незначительные события.
  • Увеличивается сепарационная тревога – не хотят идти в садик, не хотят оставаться сами в комнате, спать сами.
  • Регрессии в привычках – просят обращаться с ними как с маленькими.
  • Играют в игры, связанные с окружающими событиями.

Как реагировать родителям

  • Не заставляйте ребенка оставаться самим.
  • Поддержите его регресс — обращайтесь с ребенком, как с младенцем, так у него будет возможность увидеть свою травму и психика найдет из нее выход.
  • Позвольте ребенку проявить эмоции и агрессию без наказаний.
  • Предоставляйте ребенку правдивую информацию простыми словами согласно его возрасту, но не нужно пугающих подробностей, убедитесь, что ребенок не чувствует вины за то, что сейчас происходит.
  • Скажите ребенку, что вы делаете все возможное для его и вашей безопасности, поэтому ему нечего волноваться.
  • Поощряйте игры в "события, которые травмируют" так дети проживают эмоции, через игры, смех, активность, предоставьте по возможности инвентарь для игр — пожарную машину, набор врача, самолетик, и т.д.
  • Старайтесь иметь расписание дня.
  • Обеспечьте помощь себе!

Когда нужна профессиональная помощь

Сепарационная тревога и состояние повышенной бдительности и страха длится больше месяца.

  • У ребенка пропал аппетит.
  • Ребенок не реагирует ни на что.
  • У ребенка появилась жестокость.
  • Ребенок себя травмирует.

Берегите себя и своих близких! И не стесняйтесь обращаться за психологической помощью, если чувствуете в этом необходимость и имеете такую возможность.

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