Как родители могут поддержать детей во время войны: советы психолога

Как родители могут поддержать детей во время войны: советы психолога

Во время войны дети испытывают не менее разнообразных эмоций, чем взрослые. И нуждаются в помощи, чтобы адаптироваться.

Психолог Марина Иванова рассказала нам, что спрос на психологическую поддержку вырос. Ведь тот взрослый, который позаботился о себе, сможет помочь и ребенку. Все как и с кислородной маской в салоне самолета, помните. Марина рассказала о реакции детей на события и о том, как на эту реакцию реагировать родителям.

Что может происходить с детьми во время войны

Дети могут чаще плакать, реагировать на приступы гнева на незначительные события.

Увеличивается сепарационная тревога – не хотят идти в садик, не хотят оставаться сами в комнате, спать сами.

Регрессии в привычках – просят обращаться с ними как с маленькими.

Играют в игры, связанные с окружающими событиями.

Как реагировать родителям

Не заставляйте ребенка оставаться самим.

Поддержите его регресс — обращайтесь с ребенком, как с младенцем, так у него будет возможность увидеть свою травму и психика найдет из нее выход.

Позвольте ребенку проявить эмоции и агрессию без наказаний.

Предоставляйте ребенку правдивую информацию простыми словами согласно его возрасту, но не нужно пугающих подробностей, убедитесь, что ребенок не чувствует вины за то, что сейчас происходит.

Скажите ребенку, что вы делаете все возможное для его и вашей безопасности, поэтому ему нечего волноваться.

Поощряйте игры в "события, которые травмируют" так дети проживают эмоции, через игры, смех, активность, предоставьте по возможности инвентарь для игр — пожарную машину, набор врача, самолетик, и т.д.

Старайтесь иметь расписание дня.

Обеспечьте помощь себе!

Когда нужна профессиональная помощь

Сепарационная тревога и состояние повышенной бдительности и страха длится больше месяца.

У ребенка пропал аппетит.

Ребенок не реагирует ни на что.

У ребенка появилась жестокость.

Ребенок себя травмирует.

Берегите себя и своих близких! И не стесняйтесь обращаться за психологической помощью, если чувствуете в этом необходимость и имеете такую возможность.

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