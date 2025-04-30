Как романтично: Кейт и Уильям Уэльские поделились нежным фото в честь годовщины свадьбы

Уильям и Кейт / © Associated Press

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Годовщину свадьбы пара провела в Шотландии — месте особенном для их семьи, так как познакомились Кейт и Уильям во время учебы в шотландском университете Сент-Эндрюс.

Кадр, который опубликовали на странице в Instagram также был сделан во время их поездки.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Чудесно вернуться на остров Малл. Спасибо всем за такой теплый прием ❤️ W & C», — подписала пара фотографию. Такая подпись указывает на то, что сообщение пришло непосредственно от пары, а не от их команды.

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Снимок был сделан на острове Малл, после насыщенного дня, который Уэльские провели там. Снимок сделан как бы издалека, Кейт и Уильям отвернулись от камеры, обняв друг друга за спины и любуясь прекрасным пейзажем.

Напомним, в день свадьбы пары мы рассказывали детально о свадебном образе принцессы Кейт.

Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press