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Как романтично: Кейт и Уильям Уэльские поделились нежным фото в честь годовщины свадьбы
Принц и принцесса Уэльские таки решили поделиться фотографией в честь своей 14-й годовщины свадьбы.
Годовщину свадьбы пара провела в Шотландии — месте особенном для их семьи, так как познакомились Кейт и Уильям во время учебы в шотландском университете Сент-Эндрюс.
Кадр, который опубликовали на странице в Instagram также был сделан во время их поездки.
«Чудесно вернуться на остров Малл. Спасибо всем за такой теплый прием ❤️ W & C», — подписала пара фотографию. Такая подпись указывает на то, что сообщение пришло непосредственно от пары, а не от их команды.
Снимок был сделан на острове Малл, после насыщенного дня, который Уэльские провели там. Снимок сделан как бы издалека, Кейт и Уильям отвернулись от камеры, обняв друг друга за спины и любуясь прекрасным пейзажем.
Напомним, в день свадьбы пары мы рассказывали детально о свадебном образе принцессы Кейт.