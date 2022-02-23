Как сестры: герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри в стильных луках встретились в Копенгагене

Как сестры: герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри в стильных луках встретились в Копенгагене

Герцогиня Кембриджская сегодня второй день находится с официальным визитом в Дании.

Вчера Кэтрин посещала Университет Копенгагена, а сегодня днем побывала в Лесной школе Стенуртон, после чего Ее Высочество ждала аудиенция с королевой Дании Маргрете II, на которую Кейт сопровождала наследная кронпринцесса Мэри.

Герцогиня Кейт, кронпринцесса Мэри и королева Маргрете II / Associated Press

Встреча состоялась во дворце Кристиана IX в Копенгагене. 50-летняя кронпринцесса Мэри и 40-летняя герцогиня Кэтрин появились на публике в элегантных пальто. На Кейт было серое от Catherine Walker за 3000 фунтов стерлингов, с черными манжетами и воротником. А Мэри надела белоснежное пальто под черное платье.

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Они обе были в черных туфлях-лодочках на каблуках, в кожаных печатках, а их каштановые волосы были распущены и красиво уложены. Британскую герцогиню и датскую принцессу можно принять практически за сестер - так они похожи.

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Они обе выбрали жемчужные украшения, на Кейт были те же серьги, что и вчера, от Daniella Draper и подвеска с жемчужиной от Monica Vinader. Принцесса дополнила лук черным клатчем, а герцогиня – миниатюрной сумкой.

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Во дворце герцогиня Кембриджская встретилась с королевой Маргрете II. Она тоже выглядела весьма эффектно в клетчатой юбке-миди, коротком черном жакете и с крупным бантом на шее. Королева была в кожаных туфлях на невысоких каблуках, с крупными серьгами-клипсами в ушах, а на губах у нее была розовая помада.

Герцогиня Кейт / Associated Press

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Недавно королева Маргрете II отпраздновала 50-летний юбилей своего правления. В то время как королева Великобритании Елизавета II отпраздновала 70-летие на троне.

Герцогиня Кейт, кронпринцесса Мэри и королева Маргрете II / Associated Press

Герцогиня Кембриджская приехала в Данию с Центром раннего детства Королевского фонда.

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