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Как сейчас выглядит освобожденный Ирпень: фото и видео

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Как сейчас выглядит освобожденный Ирпень: фото и видео

Фото из городских пабликов Ирпеня

Украинские военные освободили Ирпень.

Городские паблики Ирпень, Бучи и Гостомеля пестрят жуткими кадрами разрушений и пожаров, которые принесли в эти некогда цветущие пригороды Киева. Там где играли дети, гуляли семьи ездили автомобили, весело лаяли собаки, росли сосны и дубы, цвели тюльпаны и розы теперь выжженная земля, разрушенные дома, трупы людей и животных. Все это принес с собой русский мир, который вторгся в Украину 24 февраля 2022 года. 

Мы собрали некоторые из этих фотографий и видео, сделанных жителями города и солдатами ЗСУ, которым удалось выжать из  Ирпень орков. Чтобы помнить. 

Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня
Фото из городских пабликов Ирпеня / ©
Фото из городских пабликов Ирпеня

Как выглядит освобожденный Ирпень?

Как выглядит освобожденный Ирпень?

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