Как сейчас выглядит освобожденный Ирпень: фото и видео

Украинские военные освободили Ирпень.

Городские паблики Ирпень, Бучи и Гостомеля пестрят жуткими кадрами разрушений и пожаров, которые принесли в эти некогда цветущие пригороды Киева. Там где играли дети, гуляли семьи ездили автомобили, весело лаяли собаки, росли сосны и дубы, цвели тюльпаны и розы теперь выжженная земля, разрушенные дома, трупы людей и животных. Все это принес с собой русский мир, который вторгся в Украину 24 февраля 2022 года.

Мы собрали некоторые из этих фотографий и видео, сделанных жителями города и солдатами ЗСУ, которым удалось выжать из Ирпень орков. Чтобы помнить.

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Фото из городских пабликов Ирпеня

Как выглядит освобожденный Ирпень?

Читайте также: Ирпень полностью под контролем украинских военных, идет зачистка: когда можно возвращаться в город