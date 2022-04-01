Как сейчас выглядит освобожденный Ирпень: фото и видео
Украинские военные освободили Ирпень.
Городские паблики Ирпень, Бучи и Гостомеля пестрят жуткими кадрами разрушений и пожаров, которые принесли в эти некогда цветущие пригороды Киева. Там где играли дети, гуляли семьи ездили автомобили, весело лаяли собаки, росли сосны и дубы, цвели тюльпаны и розы теперь выжженная земля, разрушенные дома, трупы людей и животных. Все это принес с собой русский мир, который вторгся в Украину 24 февраля 2022 года.
Мы собрали некоторые из этих фотографий и видео, сделанных жителями города и солдатами ЗСУ, которым удалось выжать из Ирпень орков. Чтобы помнить.