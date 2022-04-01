Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Гостомель: фото и видео
Сегодня мы узнали, что Бучу и Гостомель освободили от российских оккупантов.
Буча, Гостомель и соседний Ирпень с первых дней войны находились под постоянными обстрелами и бомбардировками. Оккупанты не щадили никого и ничего. Они обстреливали новые многоквартирные дома, уютные коттеджи, дома старожилов этих красивых пригородов Киева. Они убивали, похищали и мучали мирных граждан, насиловали женщин, истребляли животных, грабили дома, минировали улицы.
Как сейчас выглядит Буча и Гостомель, можно понять, глядя на фото и видео из городских пабликов.