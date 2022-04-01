Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Гостомель: фото и видео

Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Гостомель: фото и видео

Сегодня мы узнали, что Бучу и Гостомель освободили от российских оккупантов.

Буча, Гостомель и соседний Ирпень с первых дней войны находились под постоянными обстрелами и бомбардировками. Оккупанты не щадили никого и ничего. Они обстреливали новые многоквартирные дома, уютные коттеджи, дома старожилов этих красивых пригородов Киева. Они убивали, похищали и мучали мирных граждан, насиловали женщин, истребляли животных, грабили дома, минировали улицы.

Как сейчас выглядит Буча и Гостомель, можно понять, глядя на фото и видео из городских пабликов.

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Бучи

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Фото из городских пабликов Гостомеля

Как выглядят осаобожденные Буча и Гостомель

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