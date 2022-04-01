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Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Гостомель: фото и видео

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Как сейчас выглядят освобожденные Буча и Гостомель: фото и видео

Фото из городских пабликов Гостомеля

Сегодня мы узнали, что Бучу и Гостомель освободили от российских оккупантов.

Буча, Гостомель и соседний Ирпень с первых дней войны находились под постоянными обстрелами и бомбардировками. Оккупанты не щадили никого и ничего. Они обстреливали новые многоквартирные дома, уютные коттеджи, дома старожилов этих красивых пригородов Киева. Они убивали, похищали и мучали мирных граждан, насиловали женщин, истребляли животных, грабили дома, минировали улицы.  

Как сейчас выглядит Буча и Гостомель, можно понять, глядя на фото и видео из городских пабликов. 

Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Бучи / ©
Фото из городских пабликов Бучи
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля
Фото из городских пабликов Гостомеля / ©
Фото из городских пабликов Гостомеля

Как выглядят осаобожденные Буча и Гостомель

Как выглядят осаобожденные Буча и Гостомель

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