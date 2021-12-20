Как штаны через голову: принц Чарльз продемонстрировал оригинальный способ надеть маску

Члены британской королевской семьи всецело поддерживают вакцинацию от коронавируса, но и правилами безопасности не пренебрегают.

Будущий король принц Чарльз на прошлой неделе посетил один из центров вакцинации против COVID-19 в Лондоне и был запечатлен фотографами. Наследник трона давно привит двумя дозами вакцины, но из-за циркуляции нового штамма "Омикрон" вынужден, как и все британцы, носить маску в общественных местах, в том числе и на улице.

Принц Чарльз / Getty Images

Фотографы сделала смешное фото сына королевы Елизаветы II, его подловили как раз в тот момент, когда он надевал маску на лицо, и делал Чарльз это весьма интересным способом, натягивая ее сначала на глаза, а после опуская на нос и рот.

Кстати, принц Уэльский и его супруга герцогиня Корнуольская в этом году выбрали для своей рождественской открытки милое фото, где Его Высочество помогает поправить маску на лице своей супруги во время посещения скачек Royal Ascot.

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