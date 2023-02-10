Как скрыть нижнее белье под одеждой: лайфхак от Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская часто носит платья, которые многие другие знаменитости надевали бы без нижнего белья, но Кейт себе позволить такое не может.

Королевская особа использует лайфхак, чтобы под ее платьями не было видно шлейки от бюстгальтера или швов от другого нижнего белья. По словам королевского эксперта по этикету, принцесса следует нескольким простым правилам стиля, чтобы ее образы выглядели безупречно. Кейт носит бесшовное нижнее белье без бретелек под свои наряды или корректирующее белье преимущественно телесного цвета, которое не заметно под другой одеждой.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Нижнее белье и бюстгальтеры также считаются личной интимной одеждой, и королевские особы просто не могут выставлять интимную одежду напоказ. "Судя по всему, есть несколько вариантов, когда речь идет о том, чтобы скрыть бретельки бюстгальтера и форму чашек. В одном случае бюстгальтер вшит в предмет одежды, а в другом — выбор корректирующего белья без бретелек", - говорят эксперты по стилю, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также часто в качестве нижнего белья королевские особы надевают боди. Например, Меган, герцогиня Сассекская носила боди, которые идеально подходили к брюкам.

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