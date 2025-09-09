Как скрыть седину на темных волосах: лайфхак от принцессы Уэльской Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Реклама

Каждый раз, когда принцесса Кейт выходит в свет, женщины по всему миру обращают внимание на ее роскошные наряды и не менее роскошные волосы. После недавнего появления на публике, когда Кэтрин с мужем Уильямом посещала музей в Лондоне, на принцессу обрушился гневный шквал критики за ее волосы. Обсуждали цвет — обновленный блонд и объем, многих удивило, что у Кэтрин такие роскошные волосы после перенесенной терапии от рака.

Но, эксперты хвалят принцессу Уэльскую, говоря, что ее новый оттенок блонд — это больше, чем просто выбор стиля.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Эксперт по красоте Линда Гаттинери рассказала журналу Woman’s World в чем секрет такого перехода с темного цвета в более светлый.

Реклама

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

«Это блестящий пример плавного перехода от седины. Вместо того, чтобы замаскировать седину темным цветом, легкое мелирование смягчает ее, создавая безупречный, не требующий особого ухода образ, в котором начинает проступать седина», — говорит она.

Напомним, ранее мы вспоминали о том, какие прически носила принцесса Уэльская за годы своего брака с принцем Уильямом. И она никогда не экспериментировала именно с блондом.