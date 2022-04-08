Как собраться с мыслями и вернуться к работе

Как собраться с мыслями и вернуться к работе

Состояние растерянности возникает, как одна из реакций на ситуации, когда реальность не соответствует ожиданиям.

Неожиданная война. Ждали скорой победы, а ситуация затягивается. Необходимость адаптации на новом месте, в новой стране, незнание языка, правил. Осознание того, что не можем повлиять на ход событий, следует ожидать неопределенное время. Постоянно возникает вопрос "что делать дальше?". Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая в телеграмм-канале "Психологическая поддержка" рассказала, что с этим делать.

Как собраться с мыслями и вернуться к работе?

Начинать с рутины – ежедневные обязанности возвращают ощущение контроля, позволяют переключиться.

Минимизировать действие отвлекающих факторов в течение рабочего времени. Поставить телефон в режим тишины, отключить мобильный интернет, убрать со стола посторонние предметы.

Возвращаться к работе постепенно, начиная с нескольких часов в день. Хорошо, если удастся заранее, например, с вечера, спланировать и записать задания.

Установите четкие временные пределы рабочего дня. Если работаете дистанционно, то хорошо определиться, во сколько он должен начинаться и до скольки длиться, в котором часу должны быть перерывы, сколько они должны продолжаться.

Делать более длительные и более частые перерывы. Во время войны основные силы организм тратит на борьбу со стрессом, поэтому работать в полную силу, как раньше не получится.

В течение рабочего дня нужно вычеркивать выполненные задания — так мозг будет получать "дополнительное подкрепление" и ощущение достигнутого результата.

Кроме того, вернуться к нормальной жизни - это позволять себе пополнять собственный ресурс.

Отдыхать — во время перерывов на работе и после, во время, когда нет сигнала тревоги, выйти на свежий воздух или просто расслабиться и посидеть с закрытыми глазами, послушать музыку.

Ухаживать за собой, следить за своей внешностью. Возможно, яркость и эпатаж сейчас не ко времени, но аккуратный вид поддерживает уверенность.

Общаться с друзьями по телефону и через соцсети, улыбаться. Кроме того, зеркальные нейроны работают – ваша улыбка может поддержать других.

Заниматься хобби: рисовать, выращивать цветы на подоконнике, читать книги, медитировать. Это позволяет отвлечься, вернуться к мирной жизни хоть на время, а также быть полезным себе, своим близким.

Иметь небольшие удовольствия. Например, покупать вкусности в ближайшем кафе.

Проводить время с семьей: посмотреть фильм, сделать с ребенком уроки, поиграть в настольные игры.

Ответить на вопрос: "что я получу, если вернусь к нормальной жизни?".

Помнить, что выжить в сложных условиях помогает осознанию смысла: ради чего я это делаю.

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