Как сохранить чувство и семью в разлуке, когда идет война

Любовь поддерживает в сложных ситуациях, наполняет смыслом борьбу с врагом и противодействие трудностям адаптации на новом месте, придает силы для заботы о близких.
Любовь во время войны дает ощущение стабильности и хотя бы минимального контроля за ситуацией. Но любовь и сама нуждается в поддержке, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком. Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая и телеграмм-канал "Психологическая поддержка" рассказывает, как сохранить чувства друг к другу в сверхсложное время.
Трудности возникают, потому что:
- кажется, что чувства сейчас не на первом месте: кажется, что сейчас важнее воевать, волонтерить, быть полезным другим;
- что чувства подождут: у каждого из партнеров первоочередные задачи стоять на посту, работать, реагировать на сигналы тревоги, налаживать быт на новом месте, устраивать ребенка в садик, оформлять документы в другой стране;
- любовь притупляется: возникает чувство одиночества – не хватает слов любви, объятий, поддержки.
Противодействовать этим ощущениям может осознание, сколь вы важны друг для друга. Несколько способов, которые могут помочь сохранению чувств:
- Используйте в общении свои понятные только вашей паре, "специальные" кодовые слова, ласковые прозвища, способные поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни.
- Создайте ритуал звонков или переписки в мессенджерах. Рассказывайте друг другу обо всем, что произошло в течение дня, подробности ежедневных дел, успехах и достижениях ребенка. Хорошо, если можно сделать такие звонки регулярными. Желательно каждый день в одно и то же время.
- Говорите и пишите о своих чувствах. Даже если нет возможности разговора или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтические стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнеру о вашей любви.
- Слушайте партнера. Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздраженными. Попытайтесь спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.
- Показывайте, что вы замечаете усилия партнера.
- Сделайте виртуальное свидание с чашкой кофе или самый простой, но общий ужин по разные стороны экрана.
- Поддержать чувства помогают безделушки (небольшие украшения, брелоки), подаренные любимыми. Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напоминают и об объединяющих вас чувствах. А в ситуации тревоги эти безделушки могут помочь "заземлиться", успокоиться.
- Если жена с детьми находится в безопасном месте, хорошим упоминанием о мирной жизни для мужа/отца могут стать фотографии детей в их ежедневных делах.
- Делитесь мечтами о совместных делах после победы.
- Воспринимайте вынужденную разлуку как повод погрустить друг за другом. Главное – это доверие между партнерами, вера в чувства.
Читайте также: