Как сохранить чувство и семью в разлуке, когда идет война

Как сохранить чувство и семью в разлуке, когда идет война

Любовь поддерживает в сложных ситуациях, наполняет смыслом борьбу с врагом и противодействие трудностям адаптации на новом месте, придает силы для заботы о близких.

Любовь во время войны дает ощущение стабильности и хотя бы минимального контроля за ситуацией. Но любовь и сама нуждается в поддержке, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком. Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая и телеграмм-канал "Психологическая поддержка" рассказывает, как сохранить чувства друг к другу в сверхсложное время.

Трудности возникают, потому что:

кажется, что чувства сейчас не на первом месте: кажется, что сейчас важнее воевать, волонтерить, быть полезным другим;

что чувства подождут: у каждого из партнеров первоочередные задачи стоять на посту, работать, реагировать на сигналы тревоги, налаживать быт на новом месте, устраивать ребенка в садик, оформлять документы в другой стране;

любовь притупляется: возникает чувство одиночества – не хватает слов любви, объятий, поддержки.

Противодействовать этим ощущениям может осознание, сколь вы важны друг для друга. Несколько способов, которые могут помочь сохранению чувств:

Используйте в общении свои понятные только вашей паре, "специальные" кодовые слова, ласковые прозвища, способные поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни.

Создайте ритуал звонков или переписки в мессенджерах. Рассказывайте друг другу обо всем, что произошло в течение дня, подробности ежедневных дел, успехах и достижениях ребенка. Хорошо, если можно сделать такие звонки регулярными. Желательно каждый день в одно и то же время.

Говорите и пишите о своих чувствах. Даже если нет возможности разговора или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтические стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнеру о вашей любви.

Слушайте партнера. Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздраженными. Попытайтесь спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.

Показывайте, что вы замечаете усилия партнера.

Сделайте виртуальное свидание с чашкой кофе или самый простой, но общий ужин по разные стороны экрана.

Поддержать чувства помогают безделушки (небольшие украшения, брелоки), подаренные любимыми. Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напоминают и об объединяющих вас чувствах. А в ситуации тревоги эти безделушки могут помочь "заземлиться", успокоиться.

Если жена с детьми находится в безопасном месте, хорошим упоминанием о мирной жизни для мужа/отца могут стать фотографии детей в их ежедневных делах.

Делитесь мечтами о совместных делах после победы.

Воспринимайте вынужденную разлуку как повод погрустить друг за другом. Главное – это доверие между партнерами, вера в чувства.

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