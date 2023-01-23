Как создавали мультсериал о псе Патроне: рассказывает команда и актеры дубляжа

О создании мультсериала о псе Патроне поговорили с актерами дубляжа – Васей Байдаком и Михаилом Карпанем, а также с режиссером Анастасией Фалилеевой, сценаристкой Александрой Рубан и исполнительным продюсером Юлией Гребеневской.

Чем этот мультфильм будет полезен аудитории, по вашему мнению?

Настя Фалилеева: "Не подходи, не трогай, 101 набирай" – главный посыл мультсериала. Конечно, в каждой серии своя мораль, о поддержке, дружбе или храбрости, но первоочередной является безопасность. Нам еще долго разминировать свою землю, еще много "бубухоопасных", как мы называем их в команде, предметов будет валяться нашими городами и степями. Надо запечатлеть в памяти детей и взрослых навсегда: видишь подозрительный предмет – немедленно зови на помощь. Ведь захватчики минируют все. Тот же "лепесток" выглядит довольно привлекательно, так что смотрите!

Василий Байдак: Этот мультфильм замечательный. Он сделан так, чтобы дети поняли, что не следует делать определенные вещи. Я уверен, эта информация будет доступно размещена в их маленьких головах.

Саша Рубан: Мультфильм будет полезен всем, потому что здесь и веселье, и фантазия, и важная информация о правилах безопасности, предоставленная легко без намерения травмировать ребенка. Мы не хотим, чтобы дети привыкали к войне. И, конечно, не хотим, чтобы они снова видели эти ужасы в мультфильме, потому что разрушений, горя и потерь хватает малышей и в реальной жизни.

Михаил Карпань: Мультфильм может рассказать детям, как себя вести в сегодняшнее опасное время. Кроме этого, классно, что у него есть современные украинские персонажи, которые понравятся мальчикам и девочкам, которых можно развивать и популяризировать в дальнейшем. Наверняка этого не хватало украинской анимации.

Юля Гребеневская: Главная цель мультфильма — научить детей не подходить к незнакомым предметам, не ходить по опасным тропам и быть осмотрительными. Второй аспект – это моральная поддержка. История об отважной собачке Патроне, который уже много месяцев хранит ментальное здоровье детей и взрослых не только в Украине, но и за ее пределами. Он мил, отважен, умен и заботлив. Есть кого ставить в пример малышам.

Как готовились к съемкам?

Василий Байдак: Подготовка была серьезной. Я думал, что буду озвучивать пса Патрона. Готовился. Стал примерять маску Патрона, думать, как бы он говорил, каков тембр, интонации. Не вышло. Поняли, что смогу потянуть только одно слово: "Бубух". Так я и стал Бубухом. Но скажу честно, это труднее, чем я себе представлял. Ибо там не только "бубух", там множество других звуков, просто уничтоживших мои легкие. Рядом со звукозаписывающей комнатой была реанимация, где меня откачивали после очередной сцены, когда Бубух катится с горы, плачет, а потом бежит и кричит.

Саша Рубан: Подготовка была быстрая и приятная. Несколько концептов сериала мы проговорили и довольно легко определились с командой, которая нам больше нравится. Правила мира, характеры героев и отношения между персонажами стали понятны быстро, словно они сами все рассказывали о себе и показывали. Осталось только следить за ними, улыбаться, слушать и оформлять в сценарии.

Михаил Карпань: В мультфильме я озвучил пса Патрона. Поэтому очень серьезно занимался изучением Твиттера Патрона, чтобы передать мемный потенциал персонажа.

Как работали над сериалом?

Василий Байдак: Озвучить кого-то в мультфильме – это моя мечта! Это ведь другой мир, где персонаж делает то, чего ты не смог бы в реальности. В мультфильме такой гиперболизированный голос, который я обожаю. Но если так общаться в реальном мире, то все подумают, что ты идиот. Но в мультфильме – это здорово!

Саша Рубан: Я обожаю животных и всегда смотрела на Патрончика с мечтой сделать мультфильм. Здесь и придумывать ничего не нужно: есть реальная собака, сверхсложная и опасная работа, реальные геройские поступки. Остается добавить немного юмора и осторожности в подаче правил безопасности.

Михаил Карпань: Обожаю озвучивать, обожаю мультики. Поэтому здесь была возможность объединить два удовольствия в одном.

Юля Гребеневская: Мы с Дмитрием Корженевским с мая работаем над всеми проектами Патрона. Когда планировали деятельность, логичными шагами было создание книги, комикса и мультфильма. Тогда еще не знали, что сумеем все это выпустить всего за полгода. Но мы счастливчики, которым встретились на пути профессионалы, сказавшие: "Класс! Сделаем это вместе". Сейчас мы смотрим на все и понимаем, что нам есть чем гордиться.

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