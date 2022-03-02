Как справиться с чувством вины во время войны

Как справиться с чувством вины во время войны

Психологическая поддержка каждого человека в этот тяжелый период крайне необходима.

Многие сегодня могут столкнуться с чувством вины и беспомощности, в то время как одни стоят щитом, защищая украинскую землю, кто-то не делает этого или не может по каким-то своим причинам.

Телеграмм-канал "Психологическая поддержка" опубликовал советы, как справиться с этим чувством вины, которое не является продуктивным и от него нужно избавиться как можно скорее.

Многие украинцы сейчас чувствуют себя виноватыми — упрекают себя, что находятся в большей безопасности, чем другие. Не могут простить себе, что не держат оружие в руках, не патрулируют улицы и т.д. Все эти переживания парализуют, приковывают к новостным лентам, погружают в поток самоупреков и мешают действовать, быть эффективными.

Что делать?

Быть живым, быть в безопасности, быть вдали от места событий, заботиться о безопасности своих детей – нормально.

Бояться, спасаться, паниковать и убегать – наши природные реакции на опасность, связанные с инстинктом выживания. Они срабатывают первыми. Это нормально.

Если сейчас вы в безопасности и испытываете острое чувство вины – воспользуйтесь следующими советами.

1.Убедитесь, что вы и люди, находящиеся рядом с вами и зависящие от вас, действительно в безопасности. О них есть кому позаботиться и обеспечить базовые потребности: сон, еда, гигиена, базовая медицина.

2.Включайтесь в активную деятельность в любой сфере, которая вам доступна. Даже маленькие дела могут сыграть решающую роль.

3.Придумайте способ, каким образом можете оказывать поддержку нашим защитникам, беженцам и всем, кто в ней нуждается.

4.Присоединяйтесь к сообществам, которые уже что-то делают. Не оставайтесь наедине, включайтесь в рабочие процессы и инициативы.

5.Составьте план: что именно и каким образом вы можете сделать. Действуйте по плану.

Действуйте и не вините себя!

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