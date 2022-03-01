Как справиться со стрессом во время войны: советы психолога

Как справиться со стрессом во время войны: советы психолога

В военное время крайне сложно оставаться спокойным, но впадать в панику нельзя, наоборот, нужно научиться, как справиться со стрессовой ситуацией.

Психолог Марина Иванова дала несколько советов, как справиться со стрессом во время войны. Эти простые советы, возможно, помогут вам быть чуть спокойнее и научиться справляться со своими эмоциями, которые в этот момент переполняют.

"Мы живем в убежищах, в постоянном стрессе такой интенсивности, который нереально ослабить.

В обычное время, чтобы менять свою жизнь, мы стараемся обращаться к процессу осознания ситуации, но сегодня, когда мы ночуем в подвале, бежим к себе домой с окончанием комендантского часа, а потом возвращаемся обратно, такая стратегия скорее губительна.

Мозг хочет защититься и эти механизмы защиты неплохо бы поддерживать, но не нырять в них.

Таким образом:

Вместо картинок взрывов из новостей лучше визуализировать себе, как будет после того, как все закончится.

Не переживать о том, на что нельзя повлиять.

Делать все, на что можно повлиять: мыть голову, ходить в душ, пить чай и много воды, стараться есть, даже если не хочется, понемногу, делать что-то из привычной жизни.

Также, по возможности, обеспечить себе безопасность: в укрытии или в квартире создать максимально возможный уют, хоть я и понимаю, что это в данной ситуации кажется бесполезным и бессмысленным.

Стресс часто оседает зажимами в теле, мы можем этого не осознавать, но ощущать, что нас бьёт дрожь, не можем расслабиться и уснуть. С этим можно справиться, приняв горячий душ, а еще лучше - петь или громко говорить (вчера ночью в подвале мы так снимали стресс), не сдерживать эмоций, выливать все, что внутри.

Если хочется плакать - надо плакать, если хочется кричать - надо кричать, если хочется двигаться - может помочь спорт. Так тело выплеснет накопленное напряжение и вам удастся поспать.

Я хорошо понимаю, о чем говорю. Потому что это как раз то, как я справляюсь со своим стрессовым состоянием, находясь в Киеве.

И конечно, если нужно, я окажу поддержку в директе нуждающимся! Пишите!

Слава Украине!".

Блог Марины Ивановой

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