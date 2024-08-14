Как сын кронпринцессы Метте-Марит оказался за решеткой: шокирующие подробности

Согласно заявлению полиции, спустя неделю после того, как 27-летний Мариус был арестован и освобожден после "жестокого инцидента" с участием женщины в квартире в Осло, стало известно, что он угрожал поджечь ее одежду после нападения.

"Два анонимных источника сообщили норвежскому журналу Se og Hor, что у полиции имеется аудиозапись, на которой пасынок наследного принца Хокона говорит жертве, что поджег бы ее одежду, если бы она не сделала то, что он хочет", — сообщила газета The Times 12 августа.

Мариус Борг Хейбю и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

В заявлении, распространенном полицией Осло 13 августа, говорится, что Мариус был арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений 4 августа после того, как власти получили сообщение о "насильственном инциденте, произошедшем ночью в квартире на улице Фрогнер в Осло".

Полиция отреагировала на обращение жертвы, осмотрела квартиру, где произошел инцидент и произвела арест парня. Но на следующий день сына кронпринцессы отпустили.

"У Хейбю есть связь с женщиной, которая подверглась физическому насилию. У полиции нет информации о том, что женщина получила серьезные травмы, но частью расследования станет установление степени травм жертвы", — говорится в заявлении полиции (переведенном на английский язык). "С тех пор обвинение было расширено и теперь охватывает ущерб, нанесенный квартире".

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом / Фото: Getty Images

Известно, что Мариус отказался давать объяснения и сейчас полиция ведет переговоры с адвокатом защиты о возможном допросе. Также проведут допрос жертвы и других свидетелей. Это дело расследует центральное подразделение полицейского округа Осло.

Королевский дворец Норвегии официально не комментирует этот инцидент. Но, известно, что мать Мариуса кронпринцесса Метте-Марит не смогла отправится вместе со своим мужем кронпринцем Хоконом на Олимпиаду в Париж, отложив поездку на несколько дней, но потом все же приехала. Кронпринц прокомментировал ситуацию парижским журналистам.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Associated Press

Читайте также: