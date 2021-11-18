Как трогательно: герцогиню Корнуольскую сфотографировали с младенцем на руках

Герцогиня Корнуольская посетила несколько мероприятий во время тура в Иорданию сама, без своего мужа принца Чарльза.

На днях Камилла, которая является президентом Фонда женщин мира (WOW) была запечатлена держа девочку Сару Абу Амиру на руках во время мероприятия WOW в галерее искусств и культуры Манара в Аммане.

На герцогине зеленое платье, в котором она была на дневной экскурсии. На груди пришпилена брошка фонда WOW, она держит младенца на руках и нежно смотрит на него.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Тем временем принц Чарльз отправился сам в Египет, у него будет четырехдневная поездка в регион. Основные моменты тура включают прием между Великобританией и Египтом, посвященный связи между двумя странами, который будет организован с видом на пирамиды на плато Гиза.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Читайте также:

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в поездке в Иорданию и Египет (7 фото)