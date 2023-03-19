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Как трогательно: король Чарльз III и королева Камилла поделились снимками со своими матерями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1211
Время на прочтение
1 мин
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Как трогательно: король Чарльз III и королева Камилла поделились снимками со своими матерями

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Сегодня, 19 марта, в Великобритании отмечают День матери. По этому поводу в королевском аккаунте были опубликованы архивные снимки Чарльза и Елизаветы II и Камиллы с ее матерью.

На фото королева Елизавета II держит на руках своего первенца – принца Чарльза. Маленький принц, которому не больше двух лет, одет в милую белую рубашку, а сама Елизавета в бежевом платье и с двумя нитями жемчуга на шее, у нее красивая укладка и макияж на лице.

На втором снимке запечатлена королева-консорт Камилла вместе со своей матерью Розалин Шанд. Камилла в красном костюме, а ее мама в белой блузе в цветной горох.

(листайте фото вправо)

"Всем матерям во всем мире и тем, кто может сегодня скучать по своим мамам, мы думаем о вас и желаем вам особенного #MothersDay", - написано в подписи к архивным кадрам.

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Дата публикации
Просмотры
1211
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