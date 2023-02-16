Как трогательно: принц Гарри рассказал, что сказала Елизавета II, когда он спросил ее разрешения жениться на Меган

Когда принц Гарри решил, что он хочет сделать своей девушке Меган предложение, его секретари Эд Лейн Фокс и Джейсон Кнауф сообщили принцу, что он не может этого сделать не получив предварительно разрешение от своей бабушки королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Это не имело смысла. Взрослый мужчина спрашивал у бабушки разрешения жениться? Я не мог припомнить, чтобы Вилли спрашивал, прежде чем сделать предложение Кейт. Или мой кузен Питер спрашивал, прежде чем сделать предложение своей жене Отэм. Но я действительно помню, как Па спрашивал разрешения, когда он хотел жениться на Камилле", — писал Гарри в своих мемуарах.

Журнал People рассказывает, что один из секретарей Гарри помог принцу выбрать подходящий момент, чтобы поговорить с королевой. Это было во время поездки на выходные в Сандрингем в конце октября 2017 года.

"Поездки на стрельбу всегда поднимают бабушке хорошее настроение. Может быть, она была бы более открытой для мыслей о любви?" - писал Гарри. В тот день Гарри все время пытался найти минутку наедине с бабушкой, и лишь в конце дня получил такую возможность.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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"Я видел, как она ждала, когда я заговорю, и ждала терпеливо. Ее лицо сияло. Я кашлянул и сказал: "Бабушка, ты же знаешь, что я очень люблю Мэг, и я решил, что хотел бы попросить ее выйти за меня замуж, и мне сказали, что, э-э, я должен спросить твоего разрешения, прежде чем я могу предложить". "Вы должны?" - принц Гарри процитировал слова своей бабушки. "Эм. Ну, да, это то, что сказали мне ваши сотрудники, и мои тоже. Что я должен спросить вашего разрешения", - вспомнил Гарри. "Я стоял совершенно неподвижно, неподвижный, как птицы в моих руках. Я смотрел на ее лицо, но оно было непроницаемо. Наконец она ответила: "Ну, тогда, я полагаю, я должна сказать да".

Сбитый с толку ее загадочным ответом, Гарри сказал, что перед тем, как принять благословение, его мысли были полны беспокойства. "Наконец-то я понял: она говорит "да". Она дает разрешение. Какая разница, как она это сформулирует, просто знай, когда принять "да" за ответ", — написал он. "Поэтому я пробормотал: "Хорошо. Хорошо, бабушка! Что ж. Потрясающе. Спасибо! Большое вам спасибо".

"Я хотел обнять ее. Я хотел обнять ее. Я не обнял ее. Я видел ее в Range Rover, а затем вернулся к Па и Вилли", — добавил он.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о своей помолвке.

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