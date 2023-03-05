Будут, как у Кейт Миддлтон: эксперт поделилась лайфхаками, которые сделают ваши волосы красивыми

Принцесса Уэльская может похвастаться невероятно густыми и красивыми волосами. Ее укладки выглядят идеальными. Стилист по волосам утверждает, что добиться такого эффекта может каждая женщина.

Эксперт по волосам Тина Фейри эксклюзивно для Express.co.uk поделилась своими главными советами для густых и здоровых волос. Эксперт рассказала о том, какие средства, вероятнее всего, использует принцесса Уэльская, чтобы ее волосы оставались в таком хорошем состоянии.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Волосы нужно регулярно стричь

"Вы можете использовать все профессиональные высококачественные средства по уходу за волосами, чтобы вернуть им влагу, чтобы они выглядели отлично, но невозможно сделать так, чтобы ваши волосы оставались в отличном состоянии, если вы не стрижете их. Стричь волосы нужно каждые 6-8 недель. Так вы сделаете их более густыми и послушными. И, конечно, объемными.

Используйте профессиональные средства по уходу

Волосы любят уход. Чтобы они выглядели красиво, регулярно наносите маску раз в неделю это придаст им дополнительную дозу влаги и сделает ваши волосы гладкими, шелковистыми и полными блеска. Перед укладкой используйте масло для волос, его можно наносить на влажные или сухие волосы. Масло поможет избавиться от пушистости. Это также отличный продукт перед укладкой феном или утюжком.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Не пренебрегайте салонными процедурами

Хотя бы раз в два-три месяца посещайте салон и наносите на волосы професииональные уходовые средства. Это придаст вашим волосам дополнительную мягкость, а также специальными средствами можно стимулировать рост волос. Чтобы добиться лучшего роста волос минимизируйте укладки используя плойки или утюжки, все то, что может спалить ваши волосы.

Поменяйте резинку

Неправильная резинка может сделать ваши ваши волосы ломкими. Не лучшая идея собирать волосы в хвосты и пучки на ночь. "А еще можно приобрести шелковую или атласную резинку для волос и шелковую или атласную наволочку, которые намного мягче воздействуют на ваши волосы", - советует эксперт.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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