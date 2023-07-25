Как у Меган: королева Камилла назвала блюдо, которое любит готовить дома, и поделилась рецептом

Король Чарльз и королева Камилла любят есть простую еду. Стало известно, какое блюдо королева чаще всего готовит дома.

В документальном фильме ITV "Загородная жизнь Камиллы" рассказали, что королева не очень любит готовить, но ее любимым рецептом является жареный цыпленок. Кстати, Меган, герцогиня Сассекская тоже любит готовить цыпленка на своей кухне в доме в Монтесито.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Рецепт королевы Камиллы очень простой, его может воплотить в жизнь любая хозяйка. Им поделилось издание express.

Ингредиенты:

· Одна курица среднего размера

· Один большой лимон

· Две горсти эстрагона

· Сливки

· Чашка куриного бульона

· Соль и перец

· Сливочное масло

Приготовление:

1. Выдавите на курицу половину лимона, а вторую половину нарежьте ломтиками. Положите сливочное масло, горсть эстрагона и дольки лимона внутрь курицы, полейте выжатой половинкой лимона и приправьте.

2. Положите курицу в форму для запекания и запекайте в горячей духовке в течение часа или 1¼ часа, в зависимости от ее размера.

3. Оставьте курицу отдыхать. Уберите всю появившуюся жидкость и добавьте чашку куриного бульона и еще горсть нарезанного эстрагона.

4. В последний момент добавить сливки и приправьте — затем полейте соусом курицу и нарежте ее.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимом блюде принцессы Уэльской Кэтрин, которое она предпочитает готовить для всей семьи.

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