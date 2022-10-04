Как у предшественника: Лиз Трасс продемонстрировала прическу в стиле Бориса Джонсона

В чем секрет фирменной прически Бориса Джонсана: искусство парикмахера или, напротив, небрежность укладки? Многие считают, что это просто переменчивая и ветреная английская погода. Посмотрите на Лиз Трасс - похоже, ее прическа тоже имеет тенденцию к беспорядку.

У британского премьер-министра Лиз Трасс сегодня, 4 октября, был насыщенный день. Она посетила строительную площадку медицинского инновационного кампуса в Бирмингеме, где примерила каску и, похоже, поучаствовала в строительстве, нажимая на кнопки пульта дистанционного правления, от чего получила немало удовольствия.

Лиз Трасс / Фото: Getty Images

В этот же день Лиз приняла участие в ежегодной осенней конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

В этом году конференция Консервативной партии будет рассматривать проект "Заставить Британию двигаться", который предполагает увеличение числа рабочих мест и повышение заработной платы работников.

Лиз Трасс / Фото: Getty Images

Но пока Лиз Трасс думает о том, как заставить Британию двигаться, британский ветер заставил двигаться ее прическу. В итоге Лиз была сфотографирована в образе своего предшественника Бориса Джонсона, который вошел в историю, в числе прочего, своей характерной растрепанной прической.

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