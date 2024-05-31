Как уберечь волосы в отпуске: парикмахер принцессы Дианы поделился лайфхаками

Знаменитый британский парикмахер Ники Кларк, который отвечал когда-то за прическу принцессы Уэльской Дианы, поделился лайфхаками, как сделать так, чтобы волосы не портились от соленой воды на море или хлора в бассейне.

Это особенно актуальная тема для лета, так как начинается сезон отпусков. Не секрет, что, когда вы купаетесь в соленом море или хлорированной воде в бассейне ваши волосы могут становиться ломкими и сухими, терять цвет и обезвоживаться. Ники советует в отпуске соблюдать такие же правила мытья головы, как и в обычной жизни, пишет express.co.uk.

Принцесса Диана, 1997 год / Фото: Getty Images

"Обязательно дважды очистите волосы шампунем, чтобы избавиться от скоплений SPF-продуктов как на волосах, так и вдоль линии роста волос, и нанесите кондиционер на среднюю длину и кончики, чтобы восстановить влагу", - говорит парикмахер.

Если вы собираетесь в бассейн, есть смысл нанести дополнительную порцию кондиционера на кончики волос. Это поможет бороться с воздействием хлора. Ведь хлор лишает наши волосы полезных масел. Так вы сможете избежать секущихся кончиков и ощущения ломкости.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также хлор может повлиять на цвет ваших волос, поэтому мастер советует сразу после купания в бассейне вымыть волосы, чтобы удалить следы хлора. В противном случае вы рискуете, что химическое вещество останется на ваших прядях и причинит им вред. То же касается и морской воды, ведь содержание соли также может ослабить и высушить волосы.

И, наконец, перед тем как собираетесь искупаться в море или бассейне, намочите волосы чистой проточной водой. Это также поможет не подвергать их агрессивному воздействию соли и хлора и поможет вам избавиться от ломкости.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какие прически носила принцесса Диана.

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