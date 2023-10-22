Укладываем челку-шторку, как у принцессы Кейт: стилист поделился лайфхаком

Как получить такие идеальные свободные волны и сохранить зачесанную набок челку, как у принцессы Уэльской, рассказал королевский стилист.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт обрезала челку-шторку, а длинные волосы теперь часто накручивает красивыми локонами. Стилист Майкл Ван Кларк, который удостоен наград как стилист принцессы Дианы в 80-х, рассказал people, что такая челка, как у Кэтрин, требует чуть большего ухода, но она очень универсальна. А также рассказал, как уложить волосы, сделав такую же прическу, как у принцессы Кейт.

"Вам нужно использовать большие щипцы, утюжки или, что еще лучше, не использовать нагрев, обернув волосы мягкими бигуди или даже поясом для махрового халата. На самом деле это очень легко сделать! По сути, это повторяет старую версию обертывания волос тряпками, но это работает", — говорит он.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Для укладки челки стилист предлагает использовать круглую щетку и фен. Только будьте осторожны и не завивайте слишком много локонов. Она должна выглядеть так, будто лежит естественным образом".

Ранее, напомним, мы делились лайфхаками, как сделать ваши волосы такими же красивыми, как у Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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