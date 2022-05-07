Как управлять эмоциями и зачем это нужно: советы психолога

Казалось эмоции это только мгновение и ничего не значат, кроме краткосрочного состояния, которое они вызывают. Но это не так. Эмоции влияют не только на наше поведение, но и на восприятие ситуации и на наши мысли.

В сегодняшних условиях, очень ярко отражено влияние эмоций на самочувствие. Когда основная из потребностей человека (потребность в безопасности) под угрозой, когда мы живем в тревожности, когда утрачен привычный ход жизни, когда господствует неопределенность – эмоциональное состояние человека беспощадно истощается. Как помочь себе, рассказывает психолог и консультант Юлия Ярошевич.



Во-первых, как бы трудно не было, стоит пытаться понять/настроить себя к тому, что сейчас мы живем в совершенно новых условиях, у нас нет опыта, как в этих условиях жить и функционировать. Но для адаптации нам придется этому учиться.



Во-вторых, понять, что все ваши эмоции нормальны. Главная задача это вовремя распознавать, что говорит ваша эмоция о вашем состоянии.

Если вы, раздраженные, то спросить у себя:

– что я сейчас чувствую?

– почему я это чувствую?

– что я могу сделать, чтобы помочь себе?



В-третьих, для улучшения эмоционального состояния, нам очень важно общение с людьми, которые являются для нас "безопасными". Это близкие, друзья, единомышленники. Общаться с теми, с кем нам хорошо.



Также важно помнить, что физическая активность хорошо влияет на наше психоэмоциональное состояние. Есть возможность заниматься хоть минимальными физическими упражнениями в течение дня – это уже хорошо.



И последнее, для профилактики ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) следует нагружать свой мозг не только новостями, но и другой деятельностью, такой как: выучить что-то новое, прочесть книгу, нарисовать рисунок и т.д.

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