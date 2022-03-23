Как вернуться к работе во время войны: советы психолога

Как вернуться к работе во время войны: советы психолога

Президент Зеленский призывает людей вернуться на работу там, где это возможно. Однако для многих трудно сконцентрироваться на работе во время войны, ведь времена беспокойные.

Психолог Алла Каун и телеграм-канал "Психологическая поддержка" дает несколько советов, как сделать так, чтобы хоть немного настроить себя на работу и рабочую атмосферу.

Определитесь для себя, для чего вы сейчас работаете. Чтобы сохранить доход для своей семьи, быть полезным обществу, чтобы поддержать экономику, чтобы не сидеть без дела. Определитесь с целью и договоритесь с собой о ее значимости.

Ставьте перед собой небольшие задания на следующий час или два часа. Отметьте себе, что вы справились. Для вашей психики это будет сигналом, что вы живы и готовы действовать дальше.

Чередуйте работу с теми видами деятельности, которые помогают вам справляться со стрессовыми ситуациями.

Найдите для себя ответ на вопрос: "Что в моем прошлом помогало мне проживать тяжелые и кризисные моменты?" Для примера это может быть молитва, самомассаж, телефонный разговор с близкими, дыхательное упражнение, слезы, обучение, размышления на кухне, вязание, объятия, вкусная еда, водные процедуры и т.д.

Чередуйте рабочие задания с деятельностью, с которой вам удается снять стресс.

Постоянно будьте в контакте с собой и проверяйте, имеете ли вы достаточно сил, чтобы работать. Если есть сомнение, лучше восстановиться, используя стратегию дежурства деятельности.

Да, вы были очень сильны и трудоспособны до войны, я уверена, но сейчас ваша психика переживает травматическое событие. Просматривая постоянно уровень собственной "батарейки" и оставляя себя в покое, вы существенно снижаете возможность развития симптомов ПТСР.

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