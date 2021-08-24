Как волшебно: Елена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости и показала красивое видео

Как волшебно: Елена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости и показала красивое видео

Первая леди Украины поздравила страну с юбилеем.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram красивое видео с невероятными украинскими видами — горами, водоемами и столицей. В подписи к ролику первая леди поздравила страну с 30-летием независимости.

"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас!", — написала госпожа Зеленская.

Кроме того, Елена вместе с мужем Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украина" по случаю юбилея независимости нашего государства, которое прошло во дворе Национального заповедника "София Киевская".

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