Как всегда, эффектна: 70-летняя Брижит Макрон черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон сегодня, 7 июня, принимали у себя в гостях, в Елисейском дворце, президента Италии Серджо Маттареллу и его дочь Лауру. Вместе они сходили в Лувр на выставку картин "Неаполь в Париже".

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди, как всегда, выглядела эффектно. На ней было короткое черное платье с пикантным вырезом и кожаными ремешками по бокам, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Наряд Макрон скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках. Брижит дополнила аутфит красивой укладкой с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон посетила лабораторию Института Кюри в Сен-Клу вблизи Парижа. Она предстала в черном жакете в полоску с серебряными пуговицами, белой рубашке и черных брюках.

Читайте также: