Как всегда эффектна: 70-летняя Брижит Макрон в платье блеснула стройными коленями на встрече с Джилл Байден

Брижит Макрон встретилась вчера, 25 июля, со своей американской коллегой Джилл Байден, которая прибыла во Францию, чтобы принять участие в церемонии поднятия флага США в Париже. Это означает официальный возврат Вашингтона в состав ЮНЕСКО после 5-летнего перерыва. Вместе с Джилл на встрече была ее дочь Эшли Байден.

Джилл Байден, Брижит Макрон и Эшли Байден / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выбрала стильное белое платье до колен с темно-синими вставками, украшенными золотыми якорями. В такой длине она продемонстрировала свои стройные колени.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Наряд Брижит скомбинировала с темно-синими кожаными туфлями на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон сделала любимую укладку с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. На руках у нее был широкий золотой браслет, часы и кольцо с камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Байден была одета в красный костюм Schiaparelli, состоявший из юбки за колени и приталенного жакета с воротником-стойкой и экстравагантными золотыми пуговицами, и в черные слингбэки Dior.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Вместе первые леди своими луками символизировали флаги Франции и США – красный, белый и синий.

Читайте также: