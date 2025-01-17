Как всегда, эффектна: Брижит Макрон в белой мини-юбке продемонстрировала стройные ноги

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали у себя в гостях в Елисейском дворце президента Анголы Жуана Лоренсу и его супругу Ану Диас Лоренсу.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выглядела эффектно во всем белом. На ней было элегантное пальто, свитер с высокой горловиной и мини-юбка, прекрасно подчеркнувшая ее стройные ноги.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила черными лакированными остроносыми туфлями, объемным париком, макияжем смоки-айс, серьгами-кольцами и массивным кольцом с камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук, которые он скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон предстала на мероприятии с мужем в образе total black. На ней было элегантное двубортное пальто, водолазка и кожаные перчатки.

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