Как всегда эффектна и молода: 50-летняя первая леди Южной Кореи в банановом платье приехала в Варшаву

Каждое появление Ким Кеон Хи на публике вызывает настоящее восхищение ее красотой и молодостью.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его супруга Ким Кеон Хи на днях посетили с рабочим визитом Варшаву. Они встретились с президентскими супругами Польши Анджеем Дудой и Агатой Корнхаузер-Дудой.

Ким Кеон Хи и Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Где бы Ким ни появлялась, всегда обсуждают ее потрясающе молодой вид. Ведь в свои 50 она выглядит максимум на 30. Нынешний ее выход – этому подтверждение.

В столице Польши Кеон Хи продемонстрировала эффектный образ в ярком наряде. На первой леди было платье миди бананового цвета с длинными рукавами и расклешенной юбкой, визуально увеличивавшей ее хрупкую фигуру. Обула она черные замшевые туфли на шпильках.

Ким Кеон Хи и Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Ким сделала укладку с боковым пробором и макияж с черными стрелками. Кожа ее лица, как всегда, выглядела сияющей и упругой без морщин.

Ким Кеон Хи и Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров она использовала белый цветок, который прикрепила к платью, лаконичные золотые серьги и браслет с сине-желтыми камнями.

Напомним, Агата Корнхаузер-Дуда тоже выбрала яркий лук. На ней было элегантное приталенное розовое платье интересного кроя – с каскадной баской на талии и декоративным элементом на одном плече.

Напомним, Ким Кеон Хи на встрече с Зеленскими появилась в черном приталенном жакете, штанах-палаццо и белой рубашке.

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