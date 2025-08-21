- Дата публикации
Как всегда, эффектная: Брижит Макрон белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги
Первая леди Франции любит белый цвет и короткие наряды, которые в этот раз сочетала в одном образе.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приняли участие в церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза во время Второй мировой войны. Фотографы запечатлели супругов, когда они вышли из автомобиля.
Первая леди появилась там в коротком белом платье приталенного силуэта с молнией, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. На талии был черный пояс с золотой фурнитурой.
Аутфит Брижит дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. У нее была укладка с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. Руки она украсила браслетом и часами с кожаным ремешком.
Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.
Напомним, Брижит Марон в черном пальто-жакете и кожаных брюках предстала на похоронах в Париже.