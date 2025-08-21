ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

Как всегда, эффектная: Брижит Макрон белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Первая леди Франции любит белый цвет и короткие наряды, которые в этот раз сочетала в одном образе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приняли участие в церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза во время Второй мировой войны. Фотографы запечатлели супругов, когда они вышли из автомобиля.

Первая леди появилась там в коротком белом платье приталенного силуэта с молнией, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. На талии был черный пояс с золотой фурнитурой.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. У нее была укладка с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. Руки она украсила браслетом и часами с кожаным ремешком.

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Марон в черном пальто-жакете и кожаных брюках предстала на похоронах в Париже.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie