Как всегда, элегантна: герцогиня Биргитта в пальто и шляпе-таблетке появилась на службе

Британская герцогиня Биргитта и ее муж принц Ричард посетили службу ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
78-летняя герцогиня Биргитта прибыла на службу в темном пальто, к воротнику которого приколола две броши с камнями и надела шляпу-таблетку, украшенную синим перьям. Герцогиня сделала лаконичную укладку и макияж, надела серьги-висюльки с жемчугом и жемчужное колье на шею.
Ее муж принц Ричард был в сером классическом костюме, белой рубашке и галстуке в принт.
Герцог Глостерский - двоюродный брат покойной королевы Елизаветы II. С Биргиттой они поженились в 1972 году. Пара познакомилась в Кембридже, когда она приехала в Великобританию поработать после того, как выросла в Дании.
Герцогиня Биргитта часто посещает различные приемы с королевской семьей, а ее образы восхищают публику.
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