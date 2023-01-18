Как всегда, элегантная: королева Рания встретилась с первой леди Египта

Ее Величество посетила Каир. На встречу Рания прибыла в синей блузке и шерстяной юбке длины ниже колен, подобрав к аутфиту синие туфли-лодочки на каблуках и синюю сумку на короткой ручке. Волосы королевы были распущены и уложены локонами, на лице был дневной макияж, и выглядела она, как всегда, весьма стильно.

Первая леди Египта была в черном пальто с золотыми пуговицами и брюках, обула туфли на каблуках, а в руках держала клатч. Она также была в головной уборе, с насыщенным макияжем глаз и с серьгами-колечками в ушах.

В Instagram королева Рания поблагодарила госпожу Энтиссар за прием и гостеприимство.

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