Как всегда, хороша: Джилл Байден появилась на мероприятии в элегантном пальто цвета бургунди

Первая леди США имеет прекрасное чувство стиля.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в мероприятии по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. На мероприятии в Вашингтоне присутствовали те, кто пережил СПИД, и их семьи.
Президентские супруги выступили с речью и осмотрели одеяла памяти жертвам СПИДа, которые были раскинуты на Южной лужайке возле Белого дома.
Там первая леди появилась в элегантном пальто трендового цвета бургнуди, черном наряде, черном шарфе и черных перчатках. Обута она была в черные замшевые сапоги на каблуках.
Джилл сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, а уши она украсила золотыми серьгами.
Джо Байден был одет в черное классическое пальто, черный костюм, белую рубашку и красный галстук.
Напомним, ранее папарацци подловили Джилл Байден во время шопинга.
Читайте также:
- В красном костюме и с маленьким внуком: Джилл Байден встретила рождественскую елку у Белого дома
- В платье с принтом Vote и на шпильках: Джилл Байден встретилась с поклонниками Камалы Харрис
- В изумрудном наряде и золотых украшениях: Джилл Байден почитала детям книгу на Южной лужайке