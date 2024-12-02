Как всегда, хороша: Джилл Байден появилась на мероприятии в элегантном пальто цвета бургунди

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в мероприятии по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. На мероприятии в Вашингтоне присутствовали те, кто пережил СПИД, и их семьи.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Президентские супруги выступили с речью и осмотрели одеяла памяти жертвам СПИДа, которые были раскинуты на Южной лужайке возле Белого дома.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в элегантном пальто трендового цвета бургнуди, черном наряде, черном шарфе и черных перчатках. Обута она была в черные замшевые сапоги на каблуках.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, а уши она украсила золотыми серьгами.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в черное классическое пальто, черный костюм, белую рубашку и красный галстук.

Напомним, ранее папарацци подловили Джилл Байден во время шопинга.

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