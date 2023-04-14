Как всегда, красивая: Брижит Макрон в коротком платье продемонстрировала стройные ноги

Первая леди Франции надела наряд с интересными металлическими деталями на плечах.

В рамках своего официального визита в Нидерланды президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили выставку Вермейера в Государственном музее в Амстердаме. Компанию им составили король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.

Первая леди выбрала для своего выхода образ total black. На ней было черное платье до колен прямого силуэта и с молнией сзади, украшенное на плечах металлическими деталями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

В наряде длины мини Брижит продемонстрировала стройные ноги.

Обута она была в черные туфли на шпильках и с острыми носками цвета металлик. Лук супруга президента дополнила черной сумкой с золотистой фурнитурой.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Волосы Макрон собрала в элегантную прическу, в макияже сделала акцент на глазах и украсила руку кольцом с массивным бриллиантом.

Напомним, вчера, 13 апреля, Брижит Макрон исполнилось 70 лет. Мы собрали подборку ее эффектных образов.

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