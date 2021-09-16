Как всегда, лучезарная: королева Максима в новом образе приехала на встречу

Королева Нидерландов Максима, как всегда, в приподнятом настроении приехала на очередное мероприятие.
Вчера, 15 сентября, Ее Величество открывала Дом культуры и управления Мидден-Гронинген в Хогезанде, Нидерланды. В доме находится официальный офис мэра, местный театр и библиотека.
Супруга короля Нидерландов приехала на мероприятие в платье кофейного цвета с голубой вышивкой от Zeus + Dione с контрастной декоративной строчкой и плетеным поясом.
Наряд Максима дополнила широкополой шляпой, перчатками в тон и миниатюрным клатчем. Королева, как мы знаем, очень любит разные украшения, и в этот раз она надела достаточно крупные серьги-висюльки и золотой браслет на запястье. Обула туфли-лодочки из замши на каблуках и в макияже акцентировала внимание на глазах.
Днем ранее мы видели образ Ее Величества в зеленом платье-плиссе с флористическим принтом, кожаных туфлях-лодочках на каблуках цвета марсала и широкополой шляпе, подходящей под оттенки обуви и клатча королевы. Осенний сезон Ее Величество начала в ярких образах.
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