Как всегда, лучезарная: королева Максима в новом образе приехала на встречу

Как всегда, лучезарная: королева Максима в новом образе приехала на встречу

Королева Нидерландов Максима, как всегда, в приподнятом настроении приехала на очередное мероприятие.

Вчера, 15 сентября, Ее Величество открывала Дом культуры и управления Мидден-Гронинген в Хогезанде, Нидерланды. В доме находится официальный офис мэра, местный театр и библиотека.

Супруга короля Нидерландов приехала на мероприятие в платье кофейного цвета с голубой вышивкой от Zeus + Dione с контрастной декоративной строчкой и плетеным поясом.

Королева Максима / Getty Images

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Наряд Максима дополнила широкополой шляпой, перчатками в тон и миниатюрным клатчем. Королева, как мы знаем, очень любит разные украшения, и в этот раз она надела достаточно крупные серьги-висюльки и золотой браслет на запястье. Обула туфли-лодочки из замши на каблуках и в макияже акцентировала внимание на глазах.

Королева Максима / Getty Images

Днем ранее мы видели образ Ее Величества в зеленом платье-плиссе с флористическим принтом, кожаных туфлях-лодочках на каблуках цвета марсала и широкополой шляпе, подходящей под оттенки обуви и клатча королевы. Осенний сезон Ее Величество начала в ярких образах.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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