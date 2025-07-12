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Как всегда очаровательная: принцесса Кейт посетила Уимблдон в наряде молочного оттенка
На протяжении всех дней соревнования многие ждали, когда же в королевской ложе появится Кэтрин. В последний день мероприятия она порадовала публику.
Принцесса Уэльская уже традиционно посетила финальный день теннисного чемпионата «Уимблдон». Это мероприятие она обычно не пропускает, поскольку является большой поклонницей тенниса и покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Ежегодно она вручает награду победителю лично.
В этом году Кэтрин надела на спортивное мероприятие элегантный и женственный наряд от Self-Portrait, который был выполнен в нежном молочном оттенке. Наряд включал жакет с короткими рукавами, поясом и пуговицами, а также плиссированную юбку миди.
Костюм идеально сидел на фигуре принцессы, похожий силуэт она также использовала ранее на этой неделе во время государственного визита президента Франции в Великобританию.
Образ она дополнила браслетом от Halcyon Days, который часто носит с дневными нарядами и часы от Cartier. Конечно же на безымянном пальце у нее также было ее помолвочное кольцо с сапфиром.
Также в образе присутствовала сумка от Anya Hindmarch с плетение, лаконичные золотые серьги-кольца, туфли с открытой пяткой бежевого цвета Gianvito Rossi, а также брошь в виде бантика — это украшение, которое принцесса, как покровительница теннисного клуба, всегда надевает на это мероприятие.
Победительницей в этом году стала польская теннисистка Ига Свёнтек и Кэтрин вручила ей приз.
В финале Свёнтек одержала разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой. Поединок длился меньше часа. Полька не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0, 6:0.
Также добавим о наряде Кейт то, что подобный на Уимблдон она уже надевала. В 2023 году принцесса выбрала ансамбль от Self-Portrait, который дополнила любимыми серьгами от Cassandra Goad.