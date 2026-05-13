Как всегда очень эффектна: королева Летиция сочетала белую блузку с кожаной юбкой и появилась на церемонии

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Королева Летиция присутствовала на вручении наград авторам-победителям 48-й премии SM Children’s Literature Awards «El Barco de Vapor» и «Gran Angular» 2026 года в Королевском почтовом отделении в Мадриде.

Для этого выхода в свет королева достала из своего гардероба кожаную юбку от Hugo Boss с высокой талией, А-образным силуэтом, боковыми карманами и кожаным поясом с крупной пряжкой. Сочетала ее Летиция с белой блузкой с объемными рукавами и круглым вырезом, а также туфлями-слингбэками из замши на невысоких каблуках от Aquazzura и черным клатчем из бархата Giorgio Armani.

Королева Летиция / © Getty Images

Также вечерний аутфит Ее Величества дополнял выразительный макияж с розовыми тенями, блеск на губах и серьги-висюльки. Летиция распустила и уложила блестящие гладкие волосы и выглядела великолепно.

Реклама

Сегодня ожидается еще один королевский выход, супруга монарха откроет XVII Иберо-американскую конференцию министров здравоохранения в Королевском театре в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, какие сумки выбирает королева для летнего сезона.

Новости партнеров