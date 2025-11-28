- Дата публикации
-
Общество
- Общество
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
Как всегда, роскошна: родственница короля Чарльза очаровала образом на светском ужине в Лондоне
Герцог и герцогиня Глостерские посетили ужин по случаю вручения наград RIFLES Awards в Лондоне.
79-летняя герцогиня Биргитта — родственница короля Чарльза — снова очаровала выбором своего образа для светского выхода.
Она была в изумрудном наряде, поверх которого надела бархатное изумрудное пальто, дополнив лук черными туфлями на каблуках, красным фетровым клатчем, который уже носила ранее, жемчужными украшениями на шее с изумрудами и серьгами-висюльками тоже с изумрудными камнями. Биргитта сделала классическую прическу и в макияже немного подчеркнула глаза и губы блеском.
Ее супруг герцог Глостерский Ричард, который приходится двоюродным братом покойной королеве Елизавете II, был в черном смокинге, белой рубашке и с галстуком-бабочкой.
Также мероприятие посетили герцогиня Эдинбургская Софи. Она тоже выбрала наряд из бархата для своего выхода.
И королева Камилла, которая прибыла, как главнокомандующая стрелковым полком и полковник 4-го батальона рейнджерского полка, выступив на ужине с торжественной речью.