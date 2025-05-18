Как всегда, роскошная: Брижит Макрон в платье цвета бургунуди приехала на государственный ужин в Тиране

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Албанию. В честь их приезда во Дворце Бригад (Президентском дворце) в Тиране устроили государственный ужин. У дворца их встретили премьер-министр Албании Эди Рама с женой Линдой Рамой.

Первая леди Франции выбрала для ужина изысканный образ. На ней было элегантное закрытое платье цвета бургунди длины миди. Наряд имели епископские рукава, высокий воротник-стойку и тканевый пояс в тон платья.

Эммануэль и Брежит Макрон, Эди и Линда Рама / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила лакированными бордовыми туфлями-лодочками на шпильках. Она сделала элегантную прическу с прикорневым объемом и выпущенными по бокам прядями волос, и макияж смоки-айс. Уши госпожа Макрон украсила длинными серьгами, а руки — кольцами с камнями.

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Эммануэль был одет в черный костюм-тройку и черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон в клетчатом жакете и с деликатным украшением предстала на мероприятии в Министерстве культуры.