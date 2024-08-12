Как всегда, стильная: Брижит Макрон в белом жакете и на шпильках появилась на закрытии Олимпийских игр

Первая леди Франции в образе в классических цветах пришла на церемонию.

Первая леди Франции Брижит Макрон вместе с мужем Эммануэлем Макроном приняли участие в церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Там она появилась в стильном аутфите. На Брижит были черные прямые укороченные брюки и приталенный белый двубортный жакет с черным воротником и пуговицами. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями с металлическими острыми носками и на высоких шпильках, а также черной стеганной сумочкой.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Жена президента сделала любимую укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, на шее у нее были изящное ожерелье, а на пальцах – кольца с камнями.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Напомним, а на церемонии открытия Олимпийских игр Брижит Макрон предстала в платье-пальто цвета овсянки от Louis Vuitton А-силуэта и с пуговицами с логотипом бренда. Наряд она скомбинировала с туфлями с кремовыми туфлями-лодочками.

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