Как всегда, стильная: Зара Тиндалл за руку с мужем появилась на скачках в Челтнеме

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Реклама

Зара выглядела, как всегда невероятно стильно, одета в темно-синий короткий жакет из шерсти от The Fold и юбку от этого же бренда, на голове у нее была миниатюрная шляпа из фетра с бирюзовым листьям от Juliette Botterill Millinery и в руках держала черную сумку из кожи крокодила от Aspina Loflondon на короткой ручке. Зара была в кожаных перчатках и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках от Fairfax & Favor, а на лице у нее были солнцезащитные очки от MONC.

Стильный образ Тиндалл дополнила серьгами-висюльками с камнями от Hector Lion Jewellery, а ее талию подчеркивал тонкий ремешок на золотой застежке. Зара шла за руку с мужем Майком, который был одет в клетчатое пальто, синий джемпер, белую рубашку и синий галстук, а также брюки и кепку в тон пальто. Обут мужчина был в коричневые замшевые туфли.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Зара постоянная участница ежегодного фестиваля, была назначена директором Челтнемского ипподрома в 2019 году. «Скачки — это просто самый захватывающий вид спорта, и он открыт для всех», — сказала она тогда в своем заявлении. Сама будучи выдающейся наездницей, Зара завоевала серебро на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, следуя по стопам своей матери, принцессы Анны, и отца, Марка Филлипса, оба бывшие олимпийцы.

Реклама

Принцесса Анна / © Associated Press

Ранее в этом месяце ипподром Челтнема объявил, что его ежегодные скачки Hunters Chase, известные как «Золотой кубок для любителей», будут переименованы в честь королевского титула Анны в знак уважения к ее вкладу в этот вид спорта.