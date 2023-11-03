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Как всегда, в Chanel: Шарлотта Казираги приехала получать награду в мятом платье

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
788
Время на прочтение
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Как всегда, в Chanel: Шарлотта Казираги приехала получать награду в мятом платье

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

37-летняя племянница князя Монако Альбера II появилась на светском мероприятии в Севилье.

Шарлотта Казираги надела платье от Chanel из осенне-зимней коллекции 2023 с цветочной аппликацией на груди и отправилась получать награду "Человек года-2023" по версии Vanity Fair в Королевском Алькасаре в Севилье.

Свой вечерний аутфит девушка дополнила черными лаконичными туфлями на каблуках, ярко-розовой помадой на губах, аккуратным макияжем глаз и скромной прической. У Шарлотты был маникюр в сером оттенке, а на пальце сверкало несколько разнообразных колец.

Шарлотта Казираги / © Getty Images
Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Казираги не изменяет себе и неизменно появляется на светских раутах в нарядах французской марки, как амбассадор бренда. Но этот наряд спереди выглядит помятым.

В прошлый раз на семейном мероприятии Шарлотта была в платье-рубашке с пестрым принтом тоже от Chanel.

Шарлотта Казираги с мужем Дмитрием Рассамом / © Getty Images
Шарлотта Казираги с мужем Дмитрием Рассамом / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
788
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