Как всегда, яркая и с улыбкой: королева Нидерландов Максима появилась в наряде от Виктории Бекхэм

В понедельник, 27 марта, королева Нидерландов Максима официально открыла 12-ю Неделю денег в городе Утрехте. Королева является почетным председателем платформы Money Wise. В рамках этого мероприятия, целую неделю работники финансового сектора прочитают тысячи лекций в начальных и профессиональных учебных заведениях о финансовой грамотности.

Тема недели в этом году - Bedwing de bling. Организаторы мероприятия заявляют, что в такой способ пытаются, вдохновить молодых людей узнать больше о деньгах, средствах к существованию и предпринимательстве.

"Во время 12-й Недели денег мы хотим научить молодых людей и студентов разумно обращаться с деньгами, видеть сквозь искушения и мечтать, не попадая в беду. Потому что богатство манит и светит. "Блеск" повсюду, и иногда перед ним трудно устоять", - говорится на сайте мероприятия.

Для своего появления на публике королева Максима выбрала традиционно яркий наряд и на этот раз это было платье от бренда Виктории Бекхэм (Victoria Beckham), которое она дополнила туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и коричневым тренчем.

Королева Максима и министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг / Фото: Getty Images

Немного гламура в образ королевы добавили серьги с фиолетовыми камнями от знаменитого бренда JAR.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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