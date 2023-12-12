Как выглядели рождественские открытки принцессы Дианы и принца Чарльза

В королевских семьях есть традиция представлять свои праздничные фотографии (открытки) в честь предстоящего Рождества и Нового года.

На этом снимке можно увидеть сразу две карточки. Их представил аукционист Пол Фэйрвезер. Это открытка 1991 года (сверху) и 1997 года (снизу). Фото 97-го было снято за несколько дней до того, как принцесса Диана разбилась в автокатастрофе в Париже. На снимке запечатлен принц Чарльз со своими двумя сыновьями – принцами Уильямом и Гарри.

На первом снимке принцесса Диана запечатлена в красном блейзере, длинной юбке и обута в красные туфли-лодочки на каблуках, а ее мальчики - в темно-синих костюмах, как и их отец Чарльз.

Рождественская открытка принца Чарльза и принцессы Дианы в 1991 году и в 1997 году / Фото: Getty Images

На втором фото принц Чарльз одет в костюм серого цвета, а его сыновья - в черных костюмах.

Недавно, Чарльз и Камилла представили свою рождественскую фотографию 2023 года. Также карточку показали принц и принцесса Уэльские.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

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