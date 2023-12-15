Как выглядели рождественские открытки принцессы Дианы и принца Чарльза до развода королевской пары

В эту пору года члены королевских семей обычно делятся с публикой своими праздничными открытками.

А мы вспоминаем, как выглядели некоторые карточки принцессы Уэльской Дианы и принца Уэльского Чарльза, когда они были еще в браке.

Одно из фото было сделано в 1987 году, через шесть лет после их свадьбы. На фото Диана и Чарльз запечатлены со своими сыновьями – 5-летним Уильямом и 3-летним Гарри. Принцесса в белом джемпере с принтом и белой макси-юбке, а ее муж Чарльз в полосатой рубашке и в черных брюках. Мальчики сидят между родителями, особенно мило выглядит юный принц Уильям, который широко улыбается. Фото было выставлено в аукционном доме Жюльена в Беверли-Хиллз, Калифорния, 1 декабря 2014 года.

Рождественские открытки принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

На другом снимке, сделанном примерно в те же годы, Диана и Чарльз запечатлены на свежем воздухе. Принцесса держится рядом с сыновьями, обнимая их обеими руками, Уильям и Гарри одеты в одинаковые полосатые футболки и светлые штаны. А принц Чарльз стоит несколько отстраненно. Видимо в те года у супругов уже были проблемы в браке.

Рождественские открытки принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит рождественская открытка Чарльза и Камиллы в этом году.

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