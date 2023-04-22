Как выглядит дочь принцессы Беарис: первое фото девочки, которое попало в Сеть благодаря Уэльским

Дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци – Сиенне – в сентябре исполнится два года. Но супруги до сих пор не показали, как выглядит их девочка широкой публике.

Однако вчера, принц и принцесса Уэльские поделились в своем аккаунте в Твиттере снимком королевы Елизаветы II, запечатленной в окружении внуков и правнуков. И бдительные поклонники рассмотрели на одном из портретов, которые находились в комнате, малышку Сиенну.

Королева Елизавета II с внуками и правнуками / Фото: Getty Images

На снимке девочку держит на руках ее отец Эдоардо, фото было сделано в день крещения Сиенны в апреле прошлого года в Королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце.

На девочке одето королевское крестильное платье.

Сиенна, дочь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Это первое фото Сиенны, которое увидела публика. Ее мать принцесса Йоркская Беатрис не ведет публичный Instagram и не выкладывает туда семейные снимки, как это делает ее младшая сестра принцесса Евгения.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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